ماذا تعني خدمة Cloud Print من جوجل؟

قررت شركة جوجل مؤخرا إغلاق خدمتها للطباعة السحابية Cloud Print، والتي تم إطلاقها في عام 2010 حيث تعد طريقة لجعل الطابعات متاحة بشكل أكبر لنظام التشغيل كروم وتسهيل طباعة المستندات عبر أجهزة Chrome OS، إذ أنه من المنتظر إغلاقها قريبا.

خدمة Cloud Print:

هي خدمة من جوجل تتيح للمستخدمين الطباعة من أي تطبيق مدرج للطباعة في السحابة التخزينية على أي جهاز في الشبكة السحابية إلى أي طابعة - دون الحاجة إلى إنشاء نظام فرعي للطباعة والحفاظ عليه لجميع الأجهزة مجموعات من أجهزة العميل والطابعات، وبدون أن يضطر المستخدمون إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة على العميل، ولكن مع نقل المستندات بالكامل إلى Google.

وكانت الطباعة السحابية من جوجل عبارة عن خدمة جرى تصميمها لتلبية حاجة معينة خلال فترة محددة في التاريخ، حيث صممت لمعالجة أن نظام التشغيل Chrome، على الأقل في عام 2010، لم يكن لديه إطار طباعة أصلي خاص به، إلا أنها لم تكن مريحة جدا كما تصورتها جوجل، لكنها كانت الحل الوحيد المتاح خلال تلك الفترة.

وقد جاءت الخدمة في وقت كان فيه دعم الطابعة في نظام التشغيل Chrome OS ضعيفًا، وأضافت الشركة في عام 2017 خيار الطباعة الأصلي، مما يسمح لك بتوصيل جهاز Chrome OS بأي طابعة متوافقة عبر شبكتك، دون الحاجة إلى Cloud Print

وتطلبت الخدمة من الطابعات أن تكون متوافقة مع الطباعة السحابية، مما يعني أنه يمكنها الاتصال مباشرة بالإنترنت دون جهاز الكمبيوتر، كما كان يعني أيضًا أنه يتعين على المستخدمين السير في الطريق الدائري لإرسال الملفات إلى خادم بعيد لإرسالها إلى طابعة موجودة إلى جوارهم مباشرةً.