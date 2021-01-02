وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعني خدمة Cloud Print من جوجل؟ وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليون و835 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستقر على تصميمين لهاتفها القابل للطى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و3 إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق تمكنك من استخراج الصور من ملفات PDF.. جربها وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى المرضى بـ"الرملة": نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء وكالة الرأي الفلسطينية ما يجب فعله وتجنبه بعد الحصول على لقاح كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب وطرق علاج العين الكسولة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة إلى باردة ولا تغير على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق صحية لعلاج ارتفاع الكولسترول وتجنب المخاطر الصحية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ماذا تعني خدمة Cloud Print من جوجل؟

02 كانون ثاني / يناير 2021 09:39

1
1

قررت شركة جوجل مؤخرا إغلاق خدمتها للطباعة السحابية Cloud Print، والتي تم إطلاقها في عام 2010 حيث تعد طريقة لجعل الطابعات متاحة بشكل أكبر لنظام التشغيل كروم وتسهيل طباعة المستندات عبر أجهزة Chrome OS، إذ أنه من المنتظر إغلاقها قريبا.

خدمة Cloud Print:

هي خدمة من جوجل تتيح للمستخدمين الطباعة من أي تطبيق مدرج للطباعة في السحابة التخزينية على أي جهاز في الشبكة السحابية إلى أي طابعة - دون الحاجة إلى إنشاء نظام فرعي للطباعة والحفاظ عليه لجميع الأجهزة مجموعات من أجهزة العميل والطابعات، وبدون أن يضطر المستخدمون إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة على العميل، ولكن مع نقل المستندات بالكامل إلى Google.

وكانت الطباعة السحابية من جوجل عبارة عن خدمة جرى تصميمها لتلبية حاجة معينة خلال فترة محددة في التاريخ، حيث صممت لمعالجة أن نظام التشغيل Chrome، على الأقل في عام 2010، لم يكن لديه إطار طباعة أصلي خاص به، إلا أنها لم تكن مريحة جدا كما تصورتها جوجل، لكنها كانت الحل الوحيد المتاح خلال تلك الفترة.

وقد جاءت الخدمة في وقت كان فيه دعم الطابعة في نظام التشغيل Chrome OS ضعيفًا، وأضافت الشركة في عام 2017 خيار الطباعة الأصلي، مما يسمح لك بتوصيل جهاز Chrome OS بأي طابعة متوافقة عبر شبكتك، دون الحاجة إلى Cloud Print

وتطلبت الخدمة من الطابعات أن تكون متوافقة مع الطباعة السحابية، مما يعني أنه يمكنها الاتصال مباشرة بالإنترنت دون جهاز الكمبيوتر، كما كان يعني أيضًا أنه يتعين على المستخدمين السير في الطريق الدائري لإرسال الملفات إلى خادم بعيد لإرسالها إلى طابعة موجودة إلى جوارهم مباشرةً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟