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الداخلية بغزة: إجراءات الحكومة تُثمر ولا زلنا بمرحلة الخطر

02 كانون ثاني / يناير 2021 03:58

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الإجراءات والقرارات الحكومية المفروضة أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية بشكل أكبر، خاصة في الأسابيع الأكثر خطورة التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، أن هناك التزام بدرجة عالية من المواطنين بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع على التوالي، مما حقق نتائج إيجابية في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح "البزم" حديثة لإذاعة الأقصى أنهم مستمرون في هذه الإجراءات على الأقل في هذه المرحلة، وأن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، قائلاً: "حال وجود ضرورة للتشديد أو التخفيف يتم ذلك وفقاً لتقييم الحالة".

وأضاف "لا زلنا حالياً في مرحلة الخطر؛ لذلك نؤكد على استمرار التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة الإجراءات الشخصية".

وأشار إلى أنه لا بد من تظافر كل الجهود، في ظل أن الإجراءات الحكومية وحدها لن تحقق كل الجدوى إذا لم يكن هناك التزام كامل من المواطنين.

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