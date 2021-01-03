بايرن ميونخ يستضيف ماينز الليلة فى مهمة تعزيز صدارة الدوري الألماني

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني، مواجهة سهلة عندما يلتقى مع ضيفه ماينز، في المباراة المقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الألمانى "بوندزليجا" بالموسم الجارى 2020-2021،

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدورى الألمانى، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريق باير ليفركوزن، الوصيف برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ماينز في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط من 13 مباراة.

وحقق العملاق البافارى فوزًا قاتلاً، فى آخر مبارياته بالدورى الألمانى خلال عام 2020، على حساب مضيفه فريق باير ليفركوزن، بنتيجة 2 – 1، سبقها بالفوز على فولفسبورج بنفس النتيجة فى الجولة 12.

ونجح بايرن ميونخ فى تحقيق الفوز فى المباراة الافتتاحية فى العام الجديد خمس مرات على التوالى، فى المقابل، فاز ماينز بواحدة من آخر خمس مباريات فى بداية العام الجديد، وذلك وفقا للإحصائية التى نشرها الموقع الرسمى لنادى البايرن.

وجاء آخر فوز للعملاق البافارى فى سلسلة الانتصارات بالمباريات الافتتاحية، على حساب مضيفه فريق هيرتا برلين، برباعية نظيفة، على الملعب الأولمبى ببرلين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الألمانى فى يناير من العام الماضى.

من جانبه، أكد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن أهداف الفريق البافارى لم تتغير في العام الجديد 2021 من خلال الرغبة في تحقيق أكبر قدر من النجاح.

وقال فليك في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة عن أهداف 2021: "لا شيء قد تغير على صعيد الأهداف. نريد أن نكون ناجحين بأكبر قدر ممكن كما كنا العام الماضي، ويجب علينا خلق الظروف لذلك، ونأمل أن ينتهي هذا الأمر بالنجاح في النهاية".

أضاف فليك عن منافسه ماينز "لقد قمنا بتحليل طريقة لعبهم، ولكننا لا نعلم ما قد يفعله المدرب الجديد. في الأحوال العادية هو يحب اللعب بهدوء وأن يضع منافسه تحت ضغط، ولكننا سنقوم بالتركيز على أنفسنا".

وعن الغيابات في صفوف البايرن قبل مواجهة ماينز، أوضح فليك "كينجسلي كومان سيغيب للإصابة، نفس الأمر مع تانجي نيانزو ومارك روكا".