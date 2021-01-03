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ريال مدريد و سيلتا فيجو.. زيدان: أقوى فريق واجهه الملكى.. وقدمنا لقاء جيد دفاعيا وهجوميا

03 كانون ثاني / يناير 2021 06:12

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أكد الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، أن سيلتا فيجو أقوى الفرق التى واجهها الملكى من الناحية البدنية، وذلك عقب فوز الميرنجى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021، وقال زيدان في تصريحات عقب نهاية اللقاء:"سيلتا فيجو هو أقوى فريق واجهناه من الناحية البدنية، قدمنا مباراة جيدة، وقد تحكمنا في المباراة بشكل جيد، هذه ثلاث نقاط مهمة للغاية".

وتابع زيدان، قائلا :"الضغط مهم، ونحن نلعب بشكل أفضل عندما ندخل بقوة، يمكننا أن نتراجع من وقتٍ لآخر ولكن فكرتنا هي الضغط دائما، والأهم هو العمل الذي يقوم به الثلاثي الهجومي"، مضيفا "اليوم قدمنا مباراة جيدة من الناحية الهجومية والدفاعية، بالكرة أو بدونها".

أضاف زيدان "هازارد؟ علينا أن نعطيه الدقائق شيئا فشيئا، عليه أن يستعيد حساسيته للمباريات وهذا كل شيء"، وواصل مدرب ريال مدريد قائلا :"كان ناتشو لاعبا مهما ومحترفًا طوال حياته، في كل مرة يلعب فيها يقوم بعمله على أكمل وجه".

بهذه النتيجة، ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدورى الاسبانى مؤقتا برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بفارق نقطة واحدة على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة من 14 مباراة فقط، فيما يأتى سيلتا فيجو فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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