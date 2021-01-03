الفيفا يعلق عقوبة إيقاف تريبير مدافع اتلتيكو مدريد 10 أسابيع

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التعليق المؤقت لعقوبة كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإيقاف لمدة 10 أسابيع، وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني، لمخالفته لوائح المراهنات.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد فرض عقوبة على كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا، وفريق أتلتيكو مدريد، خلال شهر ديسمبر الماضى، بالإيقاف لمدة 10أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني، لمخالفته لوائح المراهنات.

وأكد الاتحاد الإنجليزي، أن تريبير قام بتسريب معلومات فى عام 2019 بشأن رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذى ساهم في تحقيق بعد المراهنين للأرباح.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه وفقا لقرار الفيفا، سيكون تريبير قادرًا على اللعب والتدريب مع أتلتيكو في الوقت الحالي حتى يتم تحديد ما إذا كانت العقوبة ستتم الإبقاء عليها أو تخفيضها أو إلغاؤها.

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عاما، قد انضم لصفوف الروخى بلانكوس، بعقد لمدة 3 سنوات، فى صيف عام 2019، قادما من فريق توتنهام الإنجليزي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون إسترليني، وخاض مع العملاق الإسباني، 52 مباراة فى جميع المسابقات.

ويتصدر أتلتيكو مدريد، قمة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن جاره ريال مدريد، الوصيف، برصيد 33 نقطة، مع خوض الروخى بلانكوس مباراتين أقل.