وكالة الرأي الفلسطينية 5 معلومات خاطئة شائعة عن الأطعمة تؤثر على الصحة وكالة الرأي الفلسطينية احذر..معقمات اليدين أقل من 60% كحول تساعد على نمو الجراثيم وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشروبات تقضى على الإمساك وتعالج انتفاخ المعدة وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يعلق عقوبة إيقاف تريبير مدافع اتلتيكو مدريد 10 أسابيع وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد و سيلتا فيجو.. زيدان: أقوى فريق واجهه الملكى.. وقدمنا لقاء جيد دفاعيا وهجوميا وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يستضيف ماينز الليلة فى مهمة تعزيز صدارة الدوري الألماني وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف 4 أشخاص اعتدوا على عناصرها بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية قتلى وإصابات إثر شجار عائلي شمال مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية شباك صيادي غزة قُطرت دماً في 2020 وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"زووم" تستعد ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكترونى والتقويم لمنافسة جوجل

03 كانون ثاني / يناير 2021 06:35

1
1


تستعد شركة "زووم" الأمريكية، المتخصصة بخدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكتروني والتقويم، تنافس بهما خدمات شركتي "جوجل" و"مايكروسوفت"، في مسعاها نحو التوسع فيما وراء خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت التي حققت فيها ازدهارا كبيرا أثناء جائحة "كوفيد -19"
 
وذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن الشركة تعمل حاليا على تطوير خدمة للبريد الإلكتروني عبر الإنترنت، وأنها قد تبدأ في اختبارها في وقت مبكر من العام الجاري، مضيفة أن تطوير تطبيق للتقويم ليس ببعيد عن خطط الشركة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "زووم" تسعى إلى رفع المنافسة مع العديد من المنافسين الرئيسيين لها (مايكروسوفت وجوجل) الذين يقدمون خدمة مؤتمرات الفيديو كجزء من مجموعة تطبيقات مؤسسية أوسع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟