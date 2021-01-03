"زووم" تستعد ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكترونى والتقويم لمنافسة جوجل



تستعد شركة "زووم" الأمريكية، المتخصصة بخدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكتروني والتقويم، تنافس بهما خدمات شركتي "جوجل" و"مايكروسوفت"، في مسعاها نحو التوسع فيما وراء خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت التي حققت فيها ازدهارا كبيرا أثناء جائحة "كوفيد -19"



وذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن الشركة تعمل حاليا على تطوير خدمة للبريد الإلكتروني عبر الإنترنت، وأنها قد تبدأ في اختبارها في وقت مبكر من العام الجاري، مضيفة أن تطوير تطبيق للتقويم ليس ببعيد عن خطط الشركة.



وأشارت الصحيفة إلى أن "زووم" تسعى إلى رفع المنافسة مع العديد من المنافسين الرئيسيين لها (مايكروسوفت وجوجل) الذين يقدمون خدمة مؤتمرات الفيديو كجزء من مجموعة تطبيقات مؤسسية أوسع.

