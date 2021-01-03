المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين غدًا الاثنين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف راتب شهر ديسمبر غدًا الاثنين بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب وفقًا لمعايير السلامة والوقاية واجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارتي الصحة والداخلية والأمن الوطني.