وكالة الرأي الفلسطينية "الشؤون العامة" بالداخلية تنجز أكثر من ألف معاملة خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية أطول سيارة في العالم تستعد لعرضها بعد الترميم وكالة الرأي الفلسطينية تقديم لائحة اتهام معدلة لنتنياهو اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "جواز سفر لقاح كورونا"... شرط لركوب الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعثر على سيارته المسروقة بعد 17 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: جيش الاحتلال قتل 25 فلسطينيًا بالضفة خلال 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي

المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين غدًا الاثنين

03 كانون ثاني / يناير 2021 09:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف راتب شهر ديسمبر غدًا الاثنين بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب وفقًا لمعايير السلامة والوقاية واجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارتي الصحة والداخلية والأمن الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟