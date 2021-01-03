"الشؤون العامة" بالداخلية تنجز أكثر من ألف معاملة خلال ديسمبر

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ألف و720 معاملة خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وأشار تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 50 معاملة تنوعت ما بين (تسجيل واعتماد جمعيات محلية وفروع لجمعيات أجنبية -اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل – تدقيق ورقابة "الميزانية الخاصة بالجمعيات)، كما قدمت استشارتين لمؤسسات المجتمع المدني.

بدورها، أنجزت الإدارة 6 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما بلغ عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر ديسمبر 4 جمعيات تنوعت ما بين (أجنبية – محلية).

وأوضح التقرير أن دائرة الخدمات والنشاطات قدمت 1658 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.

يذكر أن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية تشرف على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والتي تعتبر المسؤول الأول عن التمويل المحلي الموجه للمشاريع الخدماتية والإغاثية والتنموية التي تساهم في إغاثة وتنمية المجتمع الفلسطيني.