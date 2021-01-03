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الصحة تبحث تطوير العيادات والمراكز الصحية

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:13

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة، خطة تطوير وتحسين بيئة العمل في العيادات والمراكز الصحية على مستوى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لوزارة د. مدحت محيسن، ونائب مدير عام الرعاية د. موسى عابد، ومدير دائرة الشؤون الإدارية محمد أبو سمعان.

وأوضح د. محيسن انه سيتم وضع خطة تطويرية لعيادات الرعاية الأولية والمرافق التابعة لها، وسبل تطويرها وتحسين البنية التحتية فيها، كما تم عرض بعض المشاريع المقترحة من قبل العيادات، قبل تقديمها للجنة المشاريع بالوزارة لاعتمادها النهائي.

ولفت د. محيسن أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا في تطوير العيادات الصحية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال العام الجديد.

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