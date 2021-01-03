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عالجت 95% من مجمل القضايا المستقبلة

العشائر والإصلاح تُنجز أكثر من 700 قضية خلال ديسمبر

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:28

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غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح من خلال لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال ديسمبر المُنصرم 734 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 95.6% " من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر 734 قضية من أصل 767 قضية تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في المقر الرئيسي بمدينة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 234 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 84 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 94 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 182 قضايا، وداخلية الوسطى 140 قضية.

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