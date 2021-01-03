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"شؤون الأجانب" بالداخلية تُصدر أكثر من 415 وثيقة خلال ديسمبر

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:35

"شؤون الأجانب" بالداخلية تُصدر أكثر من 415 وثيقة خلال ديسمبر

غزة- الرأي

سلّمت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 415 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال ديسمبر المنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 120 معاملة تضمنت 47 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و56 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى 8 معاملات طلب إقامة سنوية (تجديد 6 شهور)، و9 معاملة تصريح إقامة (مؤقتة)

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 295 معاملة عبر مكتبها الرئيسي تضمنت 27 إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و66 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و28 إفادة تنوعت ما بين (إقامة-وعدم اقامة)، بالإضافة إلى 174 معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة -إثبـــات وصول -إثبــات مغادرة -إثبــات إرجـاع).

يذكر أن دور الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب يكمن في استقبال المعاملات وطلبات الإقامة من الأجانب والزائرين للأراضي الفلسطينية من خلال كافة فروع الداخلية في المحافظات وإجراء المراسلات اللازمة للحصول على الفيزا (الإقامة المحددة) داخل القطاع.

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