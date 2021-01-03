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وتركب 540 م شبكات مياه جديدة

بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 244 خط مياه

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:38

بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 244 خط مياه
بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 244 خط مياه

غزة- الرأي

نفذت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال صيانة وإصلاح لـ(244) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (540) متراً من الشبكات الجديدة، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة  خلال شهر ديسمبر نهاية العام الماضي.
وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن تلك الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة الدائرة والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها، والتي تأتي في إطار تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب.
وأشار شهوان إلى أنه قد تم تمديد شبكات صرف صحي وتصريف مياه الأمطار بطول (260) مترًا، بالإضافة إلى استقبال ومعالجة  (32) طلبًا خاصًا بالمواطنين من خلال مركز خدمات الجمهور ووحدة الإشارة الميدانية وتم عمل ما يلزم بشأن تلك الطلبات والشكاوى.

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