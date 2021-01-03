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بلدية غزة تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:52

بلدية غزة تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
بلدية غزة تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

غزة- الرأي

ناقشت بلدية غزة مع فعاليات اقتصادية سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من أملاك البلدية في إنشاء مشاريع تنموية تخدم المواطن، واستثمار أرض البلدية على مفترق الأزهر، وتحقيق زيادة في العملية الاقتصادية والتنموية في المدينة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البلدية لبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية واستثمار أرض البلدية على مفترق الأزهر ( النظام والانضباط ) حضرها رئيس البلدية د. يحيى السراج، وعضوا المجلس البلدي م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، ورئيس الغرفة التجارية وليد الحصري، ورئيس الهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم عبدو غنيم، ولفيف من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المدينة.
وأكد رئيس البلدية أهمية تعزيز الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين في المدينة ويفتح أفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية في المدينة، ويحقق نهضة عمرانية في المدينة. 
بدوره؛ قدم مستشار رئيس البلدية لشؤون التخطيط والتطوير د. نهاد المغني عرضاً شمل رؤية البلدية ومقترحاتها لاستثمار أرض الأزهر، والشروط المرجعية للمشروع، وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين في الاستفادة من أرض الأزهر. 
وأشاد المشاركون بسياسة بلدية غزة في فتح الأفاق أمام القطاع الخاص، ودورها في تعزيز نهج الشفافية في مناقشة المشاريع التي تخدم المدينة، ورؤيتها في إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق البلدية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن.
واتفقوا على تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة لدراسة أفضل المقترحات، وبلورة رؤية مشتركة بين البلدية والقطاع الخاص لاستفادة من الأرض.

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