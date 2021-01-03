وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة ملايين دولار قيمة مشاريع البنية التحتية بدير البلح في 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بكورونا في النقب الى 31 أسيراً وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن شعارها الجديد للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يفتتح المرحلة الأولى من إعادة إعمار مبناه وكالة الرأي الفلسطينية "يديعوت": الجيش تعرض لأضخم عملية سرقة ذخيرة من أحد مواقعه وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بكورونا بـ "النقب" إلى 25 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله تحذر من خطورة تفشي "كورونا" بين الأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد إصابة31أسيراً

وزارة الأسرى تحذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا"

03 كانون ثاني / يناير 2021 11:35

وزارة الأٍسرى تحذر من راتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس
وزارة الأٍسرى تحذر من راتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، عن ارتفاع عدد  الأسرى المصابين  بفيروس "كورونا" في قسم 3 في سجن "النقب" بعد ظهور نتائح الفحوصات .

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (3) في سجن "النقب الصحراوي"، وصل إلى (31) إصابة.

وأوضحت أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع داخل القسم، نظرا لظهور الأعراض على الكثير من الأسرى داخل القسم الذي يضم نحو ٧٠ أسيرا.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقل جميع الأسرى المصابين بفايروس كورونا بسجن النقب إلى قسم 8 في سجن رامون.

وحذرت وزارة الاسرى والحررين في غزة، من ارتفاع عدد المصابين بيفروس " كورنا" بين صفوف الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، معربة عن تخوفها من انتقال الفيروس إلى الأقسام الاخرى في سجن النقب في ظل الاستهار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أول مصنع طحينة بغزة يحصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟