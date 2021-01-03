وزارة الأسرى تحذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا"

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، عن ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" في قسم 3 في سجن "النقب" بعد ظهور نتائح الفحوصات .

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (3) في سجن "النقب الصحراوي"، وصل إلى (31) إصابة.

وأوضحت أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع داخل القسم، نظرا لظهور الأعراض على الكثير من الأسرى داخل القسم الذي يضم نحو ٧٠ أسيرا.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقل جميع الأسرى المصابين بفايروس كورونا بسجن النقب إلى قسم 8 في سجن رامون.

وحذرت وزارة الاسرى والحررين في غزة، من ارتفاع عدد المصابين بيفروس " كورنا" بين صفوف الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، معربة عن تخوفها من انتقال الفيروس إلى الأقسام الاخرى في سجن النقب في ظل الاستهار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.