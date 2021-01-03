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بعنوان "عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون"....

الزراعة تعلن شعارها الجديد للعام 2021

03 كانون ثاني / يناير 2021 11:41

الزراعة تعلن شعارها الجديد للعام 2021
الزراعة تعلن شعارها الجديد للعام 2021

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، شعارها الجديد  للعام 2021 بعنوان "عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون".
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت" الرأي"نسخة عنه صباح الأحد، أن الشعار السنوي الجديد، يأتي إنطلاقاً من مساعيها لمواصلة الحملة التي بدأتها منتصف العام الماضي لضبط ومراقبة مدخلات الانتاج الواردة لقطاعي الانتاج النباتي والحيواني وتحسين الجودة.
وأكدت الوزارة في الإطار، أنها ضاعفت من خططها لعمليات الضبط والرقابة على كافة المدخلات على المعابر ومراكز البيع و الأسواق، من أجل زياده الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية  المزارعين من عمليات التزوير والغش.
ولفتت الوزارة، إلى أنها قامت لأجل هذا الغرض بإنشاء مركز متخصص لفحص ووسم مدخلات الإنتاج الزراعي قبل استلامها من قبل التجار، الأمر الذي من شأنه ضبط جودة كل ما يتم تسويقه للمزارعين والمربين وفق المواصفات والأشتراطات الفنيه المعتمدة .
وبهذا الصدد، فقد أنشأت الوزارة الادارة العامة للتفتيش و ضبط الجودة الزراعية،  والتي مهمتها
 الاشرف والمراقبة ومتابعة تنفيذ تطبيق القوانين والأنظمة الزراعية الصادرة حسب النظام و القرارات الوزارية والتعميمات والتعليمات ذات العلاقة في السوق الزراعي، وبما يشمل كافة أصحاب المصلحة مع وزارة الزراعة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن حملتها التي انطلقت مع بدء موسم قطف وعصر الزيتون الماضي، حققت نجاحاً ملموساً على صعيد توعية مزارعين الزيتون وأصحاب معاصر الزيت، وبالتالي ستستمر في حملتها العام القادم بوتيرة أشمل للوصول إلى منتج صحي وغذائي يحقق شعارها الذي رفعته (بدنا أولانا يوكلوا زيت نظيف)، وذلك ضمن خطه خمسيه تهدف للنهوض بقطاع الزيتون بكل عناصره الأربعة (مزارع الزيتون، المعاصر، التخزين و التسويق).

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