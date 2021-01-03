الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، التقويم الزراعي السنوي للعام 2021، والذي توزعه بشكل منتظم ودوري كل عام.

وذكر فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، أن مع بداية العام الجديد 2021 بدأت وزارته بتوزيع الرزنامة الزراعية على المعنينن والمهتمين وشركاءها بالقطاع الزراعي، فضلا عن المؤسسات الرسمية والأهلية والاعلامية والشخصيات الوطنية والمجتمعية والباحثين.

وأوضح أن التقويم السنوي لهذا العام يتضمن التذكير بأهم المعاملات الزراعية الشهرية والتوجيهات الارشادية بالخصوص.

وشكر الشيخ في الإطار، دائرة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة على إخراجها للتقويم، وجمعية الرحمة للاغاثة والتنمية على مساهمتها في تمويل طباعته.

