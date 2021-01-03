وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة ملايين دولار قيمة مشاريع البنية التحتية بدير البلح في 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بكورونا في النقب الى 31 أسيراً وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن شعارها الجديد للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يفتتح المرحلة الأولى من إعادة إعمار مبناه وكالة الرأي الفلسطينية "يديعوت": الجيش تعرض لأضخم عملية سرقة ذخيرة من أحد مواقعه وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بكورونا بـ "النقب" إلى 25 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله تحذر من خطورة تفشي "كورونا" بين الأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021

03 كانون ثاني / يناير 2021 11:48

الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021
الزراعة تُصدر التقويم الزراعي السنوي للعام 2021

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، التقويم الزراعي السنوي للعام 2021، والذي توزعه بشكل منتظم ودوري كل عام.
وذكر فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، أن مع بداية العام الجديد 2021 بدأت وزارته بتوزيع الرزنامة الزراعية على المعنينن والمهتمين وشركاءها بالقطاع الزراعي، فضلا عن المؤسسات الرسمية والأهلية والاعلامية والشخصيات الوطنية والمجتمعية والباحثين.
وأوضح أن التقويم السنوي لهذا العام يتضمن التذكير بأهم المعاملات الزراعية الشهرية والتوجيهات الارشادية بالخصوص.
وشكر الشيخ في الإطار، دائرة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة على إخراجها للتقويم، وجمعية الرحمة للاغاثة والتنمية على مساهمتها في تمويل طباعته.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أول مصنع طحينة بغزة يحصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟