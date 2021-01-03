ثلاثة ملايين دولار قيمة مشاريع البنية التحتية بدير البلح في 2020

الوسطى- الرأي:

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أن إجمالي تكلفة مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم تجاوزت 3 مليون دولار بدعم وتمويل مجموعة من الشركاء ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، UNRWA، UNDP.

وقال مدير دائرة المشاريع م. فاخر الكرد، أن البلدية تستكمل إجراءات "الترسية" لمشروع تطوير شارع السلام بدير البلح ومشروع تبليط شوارع فرعية بدير البلح بقيمة إجمالية 790000 يورو بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية حيث قامت مؤخراً بطرحهما للعطاء في الصحف المحلية ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهما خلال الأيام القليلة الماضية.

وبين أنه تم خلال العام 2020 العمل ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) (العمل مقابل المال) بتكلفة إجمالية $394,830 وتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية حيث تم تنفيذ عدة مشاريع شملت صيانة شوارع البلدية المختلفة بقيمة 135214$، صيانة أرصفة وحجر جبهة بقيمة 58793$، تشغيل عمال الكارات بقيمة 29547$، بالإضافة إلى مشروع ترقيم المباني والبنية التحتية بدير البلح بقيمة 21120$ حيث تم تشغيل 30 مهندسة، موضحاً أنه من خلال هذه المشاريع حققت البلدية 205 فرصة عمل.

وأفاد م. حازم الفليت رئيس شعبة تنفيذ المشاريع أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء الجدار الاستنادي لغرف الصيادين بالتعاون مع الـ UNDP بميزانية قدرها 140000$، كما تم الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء مبنى الإدارة والسور الخارجي لنادي اتحاد دير البلح بتكلفة إجمالية 70000$ بتمويل ممن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأضاف: سيتم مطلع العام 2021 ومن خلال الـ UNRWA تنفيذ مشاريع بقيمة 1500000$ تشمل مشروع تطوير شارع الشهداء وسيتم خلاله تطوير شارع الشهداء المؤدي الى ابراج القسطل بحيث يتم عمل أسفلت ورصيف للنصف الشمالي من الشارع، ومشروع تطوير شارع مدرسة القسطل.

وذكر أن البلدية ومن خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية نفذت العديد من مشاريع المدرجة ضمن المصاريف التشغيلية والتي نفذ من خلالها مشروع جمع وترحيل النفايات من المكبات العشوائية في دير البلح الى المكب الرئيسي، توريد مواد لزوم صيانة الطرق، توريد كوشوك لزوم اليات الخدمات، توريد زيوت لزوم اليات الخدمات، تحسين خدمة النفايات الصلبة في مدينة دير البلح من خلال تشغيل عمال عربات " كارات".

وتقوم دائرة المشاريع بشكل مستمر بتجهيز وإعداد مقترحات المشاريع المختلفة لتسويقها للجهات المانحة للحصول على التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى استمرار الزيارات الدورية للمؤسسات والجهات المختلفة الداعمة والممولة للمشاريع المختلفة وعرض وتسويق مشاريع البلدية وطرق أبواب الداعمين، ولفت انتباههم للوضع القائم في دير البلح وبخاصة مشاريع وصلات الصرف الصحي بالإضافة إلى مشاريع الطرق والبنية التحتية ذات الأولوية