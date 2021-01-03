الأوقاف: 24 تدنيساً ومساعي لإقامة مدرسة تلمودية في الأقصى

رام الله - الرأي:

قالت وزارة الاوقاف في تقريرها الشهري عن شهر كانون الاول الماضي من العام الماضي، لواقع مدينة القدس والمسجد الاقصى، إن الاحتلال ما بين تدنيسه للمسجد الاقصى، والذي بلغ هذا الشهر أكثر من 24 اقتحاما وتدنيساً، وما بين الاعتداء على الكنائس والمساجد، مضيفة أن الاحتلال واصل سياسته الممنهجة تجاه المسجد الاقصى من سياسة الحصار واطباق الخناق على المصلين متحججاً بذرائع واهية هدفها إفراغ المسجد من أهله، وواصل عملية المخططات التهويدية الرامية لتهويد وجه المدينة العربي الاسلامي.

وفرض الاحتلال سياسة العقاب على رواد المسجد الاقصى، وحرم الالاف من الصلوات فيه، وسط سماحه لقطعان مستوطنيه من تدنيسه، ورعايته لما تسمى منظمات من اجل الهيكل لدعواتهم التحريضية ضد المسجد الاقصى وموظفيه.

وشهد هذا الشهر قيام عناصر من مخابرات الاحتلال باقتحام المصليات المسقوفة في المسجد، وأجروا جولة بداخلها، وما يسمى قادة اتحاد منظمات جبل الهيكل دعت جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي"، والبرنامج الذي أطلقه اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة يتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، وخوفاً من محدودية استجابة المستوطنين لدعوتها جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال جرشون سلمون مؤسس "أمناء جبل الهيكل" ويهودا غليك واوري اريئل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها المتطرف على مرافقتهم.

وتقدمت " جماعات الهيكل " بطلب لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، لبناء مدرسة تلمودية في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، لتسهيل وتيرة تنفيذ اقتحاماتهم وأداء صلواتهم وتلقي دروسهم فيها، بهدف تهويده وإحكام السيطرة الكاملة عليه، معلنة أن الوقت الآن أصبح مناسبًا لكي تتقدم نحو الخطوة الأخطر والأكبر، وهي الوجود الدائم داخل الأقصى، عبر اقتطاع جزء من أرضه وتخصيصها لليهود،

وتتوالى المخططات التهويدية بمدينة القدس وكل ذلك من أجل اضفاء الطابع اليهودي وترويج الرواية الإسرائيلية وما يعد له في هذه الأيام مخطط الاحتلال الجديد لبناء أكبر برج استيطاني في مدينة القدس التي تهدف إلى خنق المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام.

وعلى صعيد الانفاق والحفريات الجديدة التي تُجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجمعية "إلعاد" الاستيطانية أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتحديداً من منطقة "عين العذراء" باتجاه باب الرحمة على بعد 100-150 متر من السور الشرقي للمسجد الأقصى، وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته، ومخطط آخر في منطقة باب الخليل حيث تعتزم بلدية الاحتلال تنفيذ مشروع سياحي ضخم في المنطقة، خلال العام 2021،ويتضمن المشروع إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية، ومتحف تحت الأرض، لوصول السياح الأجانب واليهود إلى باب الخليل من خلال عدة ساحات قريبة،

وفي مسعى لربط مدينة القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي بشبكة من المواصلات الخاصة في الكيان الإسرائيلي، وتقطيع الأحياء المقدسية وفصلها عن بعضها، بدأت "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "القطار الخفيف".

ورصد التقرير الذي تعده العلاقات العامة بالوزارة قيام المتطرف يهودا عتصيون صاحب خطة تفجير قبة الصخرة، برفع مخططا للهيكل المزعوم أمام مجموعة من المستوطنين خلال اقتحامه للمسجد الأقصى، وقيام مستوطنين بوضع شمعداناً بمناسبة ما يسمى "عيد الحانوكاه" أمام باب الأسباط في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى المبارك.

وواصل الاحتلال استهدافه لمصلى باب الرحمة بعدة اقتحامات، والاستهداف المباشر لكل من يتواجد بالقرب منه، وقيام عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال بمنع موظفي قسم النظافة من العمل في الجهة الشرقية (محيط مبنى ومُصلى باب الرحمة) دون أخذ موافقة مسبقة من الشرطة "الإسرائيلية".