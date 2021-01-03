الطالبة سها القريناوي..موهبة صاعدة في كتابة القصص والروايات

الوسطى- الرأي

أبدعت الطالبة سها القريناوي في كتابة القصص والروايات ، ويسجل ذلك كموهبة واعدة وصاعدة تلمع في المدارس الحكومية بغزة.

وتدرس سها في الصف الحادي عشر علوم إنسانية في مدرسة البريج الثانوية للبنات بمديرية تعليم الوسطى.

منذ الصغر بدأت تتفتح موهبتها، حيث كانت تُحب القراءة والاطلاع والتدوين، وفي مرحلة الصف السابع الأساسي استطاعت كتابة قصص خيالية قصيرة ثم تدرجت في كتابة قصص ذات صبغة اجتماعية ووطنية.

وحظيت الطالبة سها بالدعم والتشجيع من أسرتها خاصة والدتها، إضافة إلى معلماتها في المراحل التعليمية المتنوعة، كما استفادت من البرامج التي تنفذها وزارة التعليم بغزة لتشجيع و ورعاية الطلبة في مجال القراءة والثقافة والمكتبات المدرسية.

وأنجزت تأليف عدة روايات وقصص مثل : رواية أشواك القلب، رواية حصاد الآثام، قصة حكاية كريستين، قصة مقبرة وادي السلام ، قصة دموع غزة ، كتيب جنون الحب فيه قصص متسلسلة مثل ( ياريت ، قلوب لا تعرف الحب ، ظلام الأيام )

وبدأت حديثاً بكتابة رواية كوميدية اسمها "يوميات ساندي"

وتحرص الطالبة سها على استثمار أوقاتها بشكل جيد في مجال مذاكرة دروسها وتعليمها وبين تأليف القصص.

وتتأثر الكاتبة الصاعدة سها بالعديد من الكتاب الكبار أمثال نجيب محفوظ ، جبران خليل جبران ، إحسان عبد القدوس، توفيق الحكيم.

وتوضح الطالبة سها أن جميع كتاباتها كتبتها بالقلم على دفاتر وكراسات وتطمح بأن يتم طباعة ما أنجزته من مؤلفات.

كما تطمح بأن تتخصص في الأدب واللغة العربية أو الفلسفة وتواصل العمل في المجال الكتابي وتطور من نفسها وقدراتها لأبعد الحدود وتصبح كاتبة مشهورة تسخر قلمها لخدمة وطنها وشعبها.

