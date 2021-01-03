بلدية جباليا النزلة تبدأ بمشروع تطوير شوارع متفرقة في منطقة عجور

غزة- الرأي

شرعت بلدية جباليا النزلة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة عجور شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بتكلفة تقارب 143 ألف يورو من تمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وقال المهندس المشرف على المشروع إياد ريحان، إن المشروع الحالي يستهدف استكمال أعمال التطوير التي نفذت السنة الماضية في المنطقة، ويهدف المشروع الحالي لرصف عدة شوارع متفرقة، بمجموع أطوال يبلغ 500 متر، باستخدام بلاط الانترلوك.

وأوضح المهندس ريحان أن أعمال المشروع تشمل تطوير وتمديد شبكات المياه، وصرف الصحي.

ونوه إلى أن المشروع سيعمل على إحياء وتطوير المنطقة، وتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة، ومنع انجراف التربة خلال المنخفضات الجوية، وتحسين خدمتي المياه والصرف الصحي.