إجراء (4753) عملية جراحية بمستشفى الأقصى خلال العام المنصرم

الوسطى- الرأي:

أصدرت دائرة الشؤون الإدارية والمالية وفق تقريرها الإحصائي للعام 2020م، إعلانا عن إجراء (4753) عملية جراحية خلال العام المنصرم.

ووفقاً لما أورده أ. وائل أبو سلوت المدير الإداري والمالي للمستشفى فإن العمليات الجراحية أجريت على عدد (6) أسرة عمليات وانتقلت بعدها إلي أقسام المبيت والجراحة بالمستشفى.

ووفقاً للتقرير فقد صنفت العمليات حسب الأقسام الجراحية، حيث بلغت عمليات الجراحة العامة (919) وجراحة العظام(453) وجراحة المسالك(301) وجراحة الأطفال (363) فيما بلغت عمليات جراحة النساء والولادة(2712).

وأفاد د. كمال خطاب مدير المستشفى إلي أن جائحة كوفيد 19أثرت بشكل كبير على إجراء العمليات الجراحية إذ أدت الجائحة إلي توقف العمليات الجراحية غير المستعجَلة، وتحويل عدد كبير من حالات العمليات الجراحية إلي مستشفيات خاصة وفق اتفاق وزارة الصحة الفلسطينية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

فيما شهدت أقسام العمليات إجراء عمليات جراحية لمرضى كوفيد 19 وفق إجراءات السلامة والوقاية، فيما التزمت الكوادر الطبية المستشفى بارتداء معدّات الوقاية الشخصية (PPE) عند العناية بالمرضى، مثل الملابس الواقية والقفازات والكمامات، وذلك بهدف المحافظة على الطواقم الطبية من أجل الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضى.

وقد تم إخضاع الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى إلي إجراء فحوصات طبية دورية للتأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.

ولا تزال الطواقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى تعمل جاهدة على مواجهة الجائحة وفق بروتكولات وزارة الصحة الفلسطينية.