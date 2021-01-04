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الصين تخطط لبناء مجتمع للابتكار العلمي والتكنولوجي

04 كانون ثاني / يناير 2021 08:20

الصين تخطط لبناء مجتمع للابتكار العلمي والتكنولوجي
الصين تخطط لبناء مجتمع للابتكار العلمي والتكنولوجي

 أصدرت الصين خطة لبناء مجتمع للابتكار العلمي والتكنولوجي ذي تأثير عالمي في دلتا نهر اليانغتسي.

وبموجب الخطة فإنه سيتم بذل جهود لتعزيز القدرة الابتكارية التعاونية الإقليمية لدلتا نهر اليانغتسي وجعلها منطقة للابتكار الأصلي والصناعات الفائقة والمتطورة، سعيا لتحويل المنطقة إلى مجتمع للابتكار العلمي والتكنولوجي ذي تأثير عالمي.

وتشير الخطة إلى أن من المتوقع اكتمال بناء مجتمع حديث وعالمي للابتكار العلمي والتكنولوجي بحلول عام 2025، بينما من المتوقع أن يصبح مجتمعا رائدا عالميا للابتكار العلمي والتكنولوجي بحلول عام 2035.

وأوضحت أنه خلال عملية بناء مجتمع الابتكار العلمي والتكنولوجي لدلتا نهر اليانغتسي، سيتم إفساح المجال كاملا للدور الريادي لشانغهاي بوصفها مركزا للابتكار، وسيتم بذل جهود لتعزيز المزايا الابتكارية لمناطق أخرى في منطقة الدلتا فضلا عن تدعيم التعاون الابتكاري.

وتقترح الخطة تضافر الجهود لبناء قواعد ابتكار رفيعة المستوى وتجمعات بنية تحتية رئيسية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجالات البحوث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية والتقنيات الرئيسية للمجالات الهامة.

وتعد دلتا نهر اليانغتسي إحدى أكثر المناطق النشطة والمنفتحة والمبتكرة اقتصاديا في البلاد، حيث تنتج نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الوطني.

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