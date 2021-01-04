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هذه حقيقة أضرار الشحن اللاسلكي على الأجهزة

04 كانون ثاني / يناير 2021 08:23

هذه حقيقة أضرار الشحن اللاسلكي على الأجهزة
هذه حقيقة أضرار الشحن اللاسلكي على الأجهزة

على الرغم من اعتماد تقنية "كيو آي" للشحن اللاسلكي للهواتف والأجهزة المحمولة، التي دعمها تحالف الشحن اللاسلكي العالمي، إلا أن هذا القرار لم يحسم الجدل حول الأضرار التي تسببها الشواحن اللاسلكية للهواتف المحمولة وبطارياتها.


كما أن هذا القرار لم يدفع بالطمأنينة إلى العديد من الجهات والمنظمات المسؤولة عن سلامة وجودة المنتجات ويجعلها تقبل بالشحن اللاسلكي كتقنية آمنة تماماً بالنسبة للإنسان والأجهزة نفسها.

قيمت المحللة والباحثة في المنتجات الرقمية إلفينا نسيبولينا، المعلومات المتداولة حول مخاطر بطاريات الشحن اللاسلكيةوتحدثت عن المشكلات التي يمكن أن تنشأ بالفعل عند استخدامها.

وقالت نسيبولينا "لا يوجد سوى بعض الأسباب وراء ذلك: فالبطارية تصبح ساخنة جدا بالفعل من طريقة الشحن هذه، وفقدان إجمالي سعة البطارية بشحنة لاسلكية واحدة بسبب زيادة التسخين يبلغ ضعف ما هو عليه مع الشحن السلكي الكلاسيكي".

وأوضحت نسيبولينا أن هذا يعني عمليا أن البطارية ستستهلك بشكل أسرع، لكن الفرق عموما ليس كبيرا جدا".

ونصحت نسيبولينا بعدم شحن الهاتف الذكي بشحن لاسلكي أوالجمع بين الشحنتين "سلكي ولاسلكي" في نفس الوقت، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية.

يذكر أن في الآونة الاخيرة أشارت تقارير وبحوث إلى مخاطر وأضرار الشحن اللاسلكي على الهواتف وبطارياتها، وكيف أنها تعمل على رفع حرارة الهاتف بدرجة قد تعيق استخدامه اثناء الشحن، فضلاً عن تسببها في تدهور عمر البطارية وتلفها، لكن المؤيدين اعتبروها ادعاءات غير صحيحة.

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