هونغ كونغ تبحث استخدام سجلات الكترونية للقاح كورونا للمسافرين

ذكرت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ، من بينها صحيفة "هونغ كونغ اكونوميك تايمز" أن المسؤولين في المدينة يعملون على نظام للحجز الالكتروني يتضمن الاستعانة بسجل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هذا الشهر وتجري محادثات مع دول أخرى للسماح باستخدام السجلات في السفر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء امس السبت.

ونقل عن وزير الابتكار والتكنولوجيا، الفريد سيت قوله في مقابلة إذاعية أن نظام التسجيل الالكتروني سيسجل تاريخ حصول الشخص على اللقاح ونوعه، وينبهه بموعد حصوله على الجرعة الثانية.

وكانت هونج كونج قد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع شركات "فايزر" و"بيونتيك إس إي" و"استرا زينيكا بي إل سي" و"سينوفاك بيوتيك" الصينية لشراء 5ر22 مليون جرعة محتملة من اللقاحات وتسعى للحصول على 5ر7 مليون جرعة أخرى.

وقالت الحكومة إن السكان سيكونون قادرين على الاختيار بين أي نوع يحصلون عليه، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد.