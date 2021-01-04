لمسة واحدة تفصل رونالدو عن حدث تاريخي

قضى الأسطورة كريستيانو رونالدو، ليلة سعيدة، بعد نجاحه في قيادة يوفنتوس لإسقاط أودينيزي برباعية مقابل هدف، في سهرة الأحد التي جمعتهما على ملعب “يوفنتوس آرينا” في الدوري الإيطالي، تعويضا عن إذلال عشية عيد الكريسماس، بالهزيمة المفاجئة على يد فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

وخرج الدون من المباراة بهدفين، ليحافظ على عادته السنوية، بتسجيل ما لا يقل عن 20 هدف للموسم الخامس عشر تواليا، إلى جانب ذلك، نجح في تجريد الجوهرة السوداء بيليه من رقمه التاريخي، كثاني أفضل هداف في التاريخ على مستوى المباريات المسجلة والمعترف بها بشكل رسمي من قبل الفيفا.

ورفع الدون حصيلته إلى 758 هدفا على مدار مسيرته، أكثر من نصف هذه الحصيلة، سجلها في السنوات التسع، التي قضاها داخل جدران “سانتياغو بيرنابيو”، والبقية مع سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد ويوفنتوس، بالإضافة إلى 102 هدفا بقميص منتخب بلاده البرتغالي، ليحطم رقم أسطورة البرازيل، الذي سجل 757 هدفا في الفترة بين عامي 1956 و1977 بألوان سانتوس، المنتخب البرازيلي ونيويورك كوزموس.

ووفقا لعدة مصادر، منها “ذا صن”، فإن صاحب الـ35 عاما، أصبح بحاجة لهدف وحيد لمعادلة رقم أيقونة النمسا جوزيف بيكان، الذي ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين، برصيد 759 هدفا، سجلها على مدار أكثر من عقدين، وتحديدا في الفترة بين عامي 1931 و1955، وبالتبعية، سيكون كريستيانو على موعد مع حدث تاريخي، إذا تمكن من تسجيل هدفين أمام ميلان وساسولو الجولتين المقبلتين، حيث سينصب نفسه ملكا على عرش الهدافين التاريخيين بـ780 هدفا.

وجاء تفوق رونالدو على الجوهرة السوداء، بعد فترة قصيرة من نجاح ليونيل ميسي، في تحطيم رقم بيليه، فيما يخص أكبر عدد من الأهداف بقميص ناد واحد، بهز شباك البلوز غرانا 644 مرة، مقابل 643 لأسطورة البرازيل، لكن الطريف، أن نادي سانتوس أصدر بيانا للتشكيك في تجاوز بطلهم، بزعم أنه سجل أكثر من الرقم المتداول.