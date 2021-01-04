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لم يعد بطلاً .. ميسي يفقد شعبيته الجارفة في برشلونة!

04 كانون ثاني / يناير 2021 08:46

لم يعد بطلا .. ميسي يفقد شعبيته الجارفة في برشلونة!
لم يعد بطلا .. ميسي يفقد شعبيته الجارفة في برشلونة!

كشف استطلاع جماهيري أجرته صحيفة “موندو ديبورتيبو”، عن نتائج صادمة بشأن علاقة الأسطورة ليونيل ميسي بعشاق النادي، وذلك بعد مقابلته مع محطة “لا سكيستا”، التي ترك خلالها الباب مفتوحا على مصراعيه، لاستمرار مسلسل التكهنات والشائعات حول مستقبله الموسم القادم.

واعتقد جمهور البلو غرانا، أن ليو سيبعث رسائل مبهجة مع بداية العام الجديد، إلا أنه لم يُفصح عن معلومات جوهرية أو مختلفة كثيرا عما قاله في حواره التاريخي مع منصة “Goal”، زاعما أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، بحجة أنه ينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية، ومشروع الرئيس الجديد، الذي سيكون فارقا في قرار البقاء من عدمه.

وقالت الصحيفة المقربة من النادي، إن نتائج استشارة أعضاء النادي، كشفت عن ظاهرة تحدث للمرة الأولى، بانقسام غير مسبوق حول شخصية ومستقبل أفضل من ارتدى قميص برشلونة في كل العصور، دليلا على تراجع شعبية البرغوث، وانقلاب جزء كبير من أنصار النادي عليه، عكس وضعه قبل أزمة “البرو فاكس”، بالكاد كان الملك الذي لا يختلف عليه أحد في كاتالونيا.

وبحسب التقرير، فهناك 52% توقعوا أن يبذل الرئيس الجديد جهدا كبيرا لإقناع ميسي بتمديد عقده إلى ما بعد 2021، منهم 14% قالوا نعم وبأي ثمن، وبغض النظر عن الوضعية الاقتصادية للنادي، بينما 37.7 قالوا نعم، لكن بشرط أن يتنازل عن جزء من راتبه السنوي.

في المقابل صوت نحو 46%، بأن الإدارة المنتظرة ليست مضطرة لبذل أي جهد من أقل إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء، منهم 36% قالوا نصا “ليس من الضروري التفاوض معه طالما يرغب في الرحيل”، فيما يرى نحو 13.2%، بأنه من الأفضل عدم بذل مجهود بوجه عام، وذلك للإسراع في عملية الإحلال والتجديد التي يحتاجها برشلونة، ليستعيد مكانته الطبيعية، كفريق يهابه الكبير قبل الصغير في أوروبا.

وبعد تحفظ ميسي في حديثه عن مستقبله الموسم المقبل، عادت الشائعات التي تضع اسمه في جمل مفيدة مع أندية معينة، في مقدمتهم مانشستر سيتي، أولا لقدرته على تحمل تكاليف الصفقة، وثانيا لوجود مدربه المفضل بيب غواديولا، ويتساوى معه في الفرص باريس سان جيرمان، الذي يملك نفس مقاومات السكاي بلوز، إلى جانب صديقه الصدوق نيمار جونيور.

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