"الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية، بتمويل من المجلس الأعلى.

وزار وفد من المجلس يضم المهندسين محمود شيخ العيد وأحمد الزيناتي، موقع المشروع والاطلاع على ترتيبات التنفيذ، واستمعا لتفاصيل العمل من مشرفي المشروع بالجامعة الإسلامية المهندسين خميس المصري وخالد صالحة، ومن المقرر أن يقام الملعب بأرضية خرسانية على مساحة (924) متر مربع، لممارسة ألعاب الطائرة واليد والسلة وأنشطة رياضية أخرى.

وكان المجلس الأعلى وقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الإسلامية الشهر الماضي، تضمنت تمويل إنشاء الملعب وتعزيز البرامج المشتركة بين الطرفين.

ومن جهة أخرى نفذ المجلس الأعلى زيارة لجامعة الإسراء وكان في استقبال مهندسي المجلس كل من د. أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، ود.بسام الصرفندي مدير العلاقات العامة، والمهندس إيهاب أبو الخير منسق العلاقات العامة، وتم الاطلاع على احتياجات تجهيز السياج الخاص بملعب الجامعة، ضمن جهود المجلس الأعلى لتمويل مشاريع البنية التحتية الرياضية.