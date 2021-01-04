وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد "ثابت" في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية راموس يلجأ لأسلوب “التحايل” على ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية لم يعد بطلاً .. ميسي يفقد شعبيته الجارفة في برشلونة! وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يجتاز ويسكا بصعوبة وكالة الرأي الفلسطينية لمسة واحدة تفصل رونالدو عن حدث تاريخي وكالة الرأي الفلسطينية هبوط أرضى بمصر يتسبب فى سقوط سيارة ووفاة سائقها وكالة الرأي الفلسطينية 6 فوائد لمكسرات الكستناء..تقوى القلب وتحميك من السرطان وكالة الرأي الفلسطينية ألم الصدر .. تعرف على الأعراض والأسباب ونصائح العلاج وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال الرجل الذئب بعد إخافته الناس في باكستان ليلة رأس السنة!
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية

04 كانون ثاني / يناير 2021 09:10

"الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية، بتمويل من المجلس الأعلى.

وزار وفد من المجلس يضم المهندسين محمود شيخ العيد وأحمد الزيناتي، موقع المشروع والاطلاع على ترتيبات التنفيذ، واستمعا لتفاصيل العمل من مشرفي المشروع بالجامعة الإسلامية المهندسين خميس المصري وخالد صالحة، ومن المقرر أن يقام الملعب بأرضية خرسانية على مساحة (924) متر مربع، لممارسة ألعاب الطائرة واليد والسلة وأنشطة رياضية أخرى.
وكان المجلس الأعلى وقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الإسلامية الشهر الماضي، تضمنت تمويل إنشاء الملعب وتعزيز البرامج المشتركة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى نفذ المجلس الأعلى زيارة لجامعة الإسراء وكان في استقبال مهندسي المجلس كل من د. أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، ود.بسام الصرفندي مدير العلاقات العامة، والمهندس إيهاب أبو الخير منسق العلاقات العامة، وتم الاطلاع على احتياجات تجهيز السياج الخاص بملعب الجامعة، ضمن جهود المجلس الأعلى لتمويل مشاريع البنية التحتية الرياضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أول مصنع طحينة بغزة يحصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟