بداية رفح تناقش تنظيم العلاقة بين المحكمة و الشرطة القضائية

عقد المستشار أسامة المسارعي رئيس محكمة بداية رفح أول لقاء له مع مدير وضباط الشرطة القضائية في مجمع محاكم رفح، بعد إنشاء محكمة بداية رفح.

جاء ذلك، بحضور قضاة المحكمة المستشار محمد مصبح والمستشار أحمد ابو عقلين ورئيس القلم الأستاذ أكرم أبو طعيمة

واستعراض المستشار أسامة المسارعي خلال اللقاء نقاط التوافق التي يمكن الارتكاز عليها كأساس لتنظيم العلاقة بين المحكمة والشرطة القضائية لسهولة التعامل وفق محددات تحقق الهدف منها، ومن أبرزها إعلانات الشهود خاصة في قضايا القتل والمتعلقة بشهود مأموري الضبط القضائي تفاديا للتأجيلات ولسرعة إنجاز هذه الملفات .

وأكد المستشار المسارعي على ضرورة تأمين الموقفين في المحاكمات السريعة والمتهمين في قضايا القتل مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة.

من جانبه بين المقدم احمد حسنية مدير الشرطة القضائية على استعدادهم لوضع خطة عمل مع محكمة البداية فيما يتعلق بالإعلانات وتأمين الموقوفين والمتهمين ووفق آلية عمل تحقق الأهداف المشتركة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجميع على تكاملية العمل وتحقيق سرعة إنجاز الإجراءات التي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا.