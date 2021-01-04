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الزراعة تصدر إرشادات للمزراعين لتجنب أضرار الضباب

04 كانون ثاني / يناير 2021 10:01

الزراعة تصدر إرشادات للمزراعين لتجنب أضرار الضباب
الزراعة تصدر إرشادات للمزراعين لتجنب أضرار الضباب

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة في غزة، إرشادات همة للمزارعين لتجنب أضرار تشكُل الضباب.

وذكرت الإرشادات إنه يجب ضرورة تقليل كميات مياه الري، وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد وخصوصا في الدفيئات وخاصة محصول البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر انخفاض درجات الحرارة .
كذلك يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات .
كما نوهت إلى عدم اجراء أي تقليم خلال الفترة الحالية للمحاصيل لمنع الاصابة بالأمراض الفطرية وانتشارها.
 ودعت إلى رش المركبات النحاسية و الفطرية وذلك للوقاية من الامراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل المختلفة.

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