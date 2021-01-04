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الأوقاف ودائرة الصيانة تبحثان تطوير صيانة المساجد ومرافقها

04 كانون ثاني / يناير 2021 10:11

الأوقاف ودائرة الصيانة تبحثان تطوير صيانة المساجد والمرافق
الأوقاف ودائرة الصيانة تبحثان تطوير صيانة المساجد والمرافق

غزة- الرأي

بحث مدير مديرية أوقاف غزة د. محمد سالم مع مدير دائرة الصيانة بالوزارة أ. مؤمن المغاري آليات العمل المتعلقة بصيانة المساجد ومرافق الأوقاف المختلفة وسبل تطويرها.
وأشاد سالم خلال زيارته لدائرة الصيانة، بجهود موظفيها ودورهم الكبير في صيانة المساجد وتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة في خدمة بيوت الله, موضحاً أنه تم الاتفاق على افتتاح قسم خاص بالصيانة في مقر المديرية لتسهيل العمل وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.
من جهته، ثمن المغاري جهود مديرية أوقاف غزة في خدمة الاسلام والمسلمين, ودورها البارز في الاهتمام بالمساجد على أكمل وجه.
 

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