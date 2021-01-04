الصحة تختتم برنامج البورد الفلسطيني لطب الأسرة

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة برنامج البورد الفلسطيني لطب الأسرة.

وتناول اللقاء الختامي للبورد مناقشة البرنامج التدريبي لبرنامج طب الأسرة في الرعاية الأولية والوقوف على النشاطات التدريبية للبرنامج من أجل رفع المستوى الأداء التدريبي وفتح وتجهيز مراكز تدريبية، وجرى استعراض آلية تدريب المدربين في برنامج طب الأسرة والخطة المستقبلية التي تعتزم الرعاية الأولية طرحها في برنامج البورد، لرفع كفاءة الأطباء.

وأوضح مدير برنامج البورد الفلسطيني د. موسى عابد أنه جرى مناقشة عدة آليات للمباشرة في سير العمل في محافظة غزة وخان يونس، مشيرا أنه تم مناقشة سير عمل تطبيق صحتي "التطبيب عن بعد" وترشيح أطباء لإدارته.

وناقش د. عابد متابعة سير التدريب للأطباء والعقبات التي تواجه عملهم خلال أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بما يضمن سير العمل وتطوير الأداء الصحي في كافة المجالات من أجل رفعة هذا القطاع، والمحافظة على ديمومة التطور وزيادة الكفاءة المهنية للأطباء.

وتعد شهادة البورد الفلسطيني هي الشهادة العليا للتخصص في المجالات الطبية، لاسيما أنها تعادل شهادة الدكتوراه.

