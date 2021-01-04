"مُديريات الداخلية" تُصدر أكثر من 39 ألف معاملة خلال ديسمبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني-39 ألف و173 معاملة للمواطنين خلال ديسمبر، من ضمنها إنجاز 9 آلاف و69 معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 17 الف و912 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و "588" معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت "1486" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات "121"معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "1148" معاملة "6686" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "136" معاملة تخص الجمعيات والتفتيش عليها و"143" معاملة ترخيص وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار "1305" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية "579"معاملة.

يذكر أن مُديريات التابعة لوزارة الداخلية الشق المدني تقدم خدماتها المدنية لأكثر من 2مليون نسمة داخل القطاع.