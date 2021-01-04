"هندسة المتفجرات" تُزيل أجسامًا متفجرة بالشمال

غزة- الرأي

نفذّت طواقم شرطة هندسة المتفجرات التابعة لجهاز الشرطة في محافظة شمال قطاع غزة، مهمتي معاينة وإزالة عدد من القذائف والأجسام المتفجرة.



و أوضحت طواقم الهندسة أن طواقمها الفنية نفذّت مهمة معاينة جسمين متفّجرين في عرض بحر السودانية، بعد تلقي إشارة من العمليات المركزية تفيد بعثور صيادين على قذيفتي هاون عيار "60" ملم، أزالت على إثرها الطواقم الفنية القذيفتين وأزالت الخطر من المكان.



وفي سياق متصل، عاينت طواقم هندسة المتفجرات جسم متفجر عبارة عن قنبلة يدوية قديمة من نوع "ملز" عثر عليها أطفال كانوا يلهون بها، قرب نادي خدمات جباليا وقد تم تأمينها وفق الأصول.

يشار إلى أن طواقم هندسة المتفجرات الفنية تنفذ العديد من مهام المعاينة والكشف عن الأجسام المشبوهة والمتفجرة وإزالة الخطر عبر تأمينها وتحريزها حفاظاً على سلامة المواطنين.