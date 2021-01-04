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"الجوازات" تصدر أكثر من ألف مُعاملة للمواطنين خلال ديسمبر.

04 كانون ثاني / يناير 2021 10:19

"الجوازات" تصدر أكثر من ألف مُعاملة للمواطنين خلال ديسمبر.

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني "١٤٨٦" وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الجوازات إنجازها "١٦٦" وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام "٢٣٦" معاملات تمديد جواز لأول مرة، وكذلك "٤٠" معاملة  تمديد لثاني مرة.
كما وأصدرت الإدارة "٤٤" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"١٥" مُعاملة  صورة طبق الأصل و إفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو "٩٨٥" معاملة.

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