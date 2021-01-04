وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع المشرفين تجويد آليات التعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تكشف الإجراءات الجديدة بشأن المساعدات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة.. شعلة الإبداع وأيقونة التميز وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مشاريع التشغيل المؤقت مع "التشريعي" وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجري عملية معقدة لمريض أربعيني وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يكرم موظفيه مع بداية العام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم ملتقى حول واقع أطفال فلسطين في ظل الاحتلال وكورونا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن إطلاق (100) مشروع لتطوير القطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين
أخبار » الأخبار الحكومية

غزة: الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته

04 كانون ثاني / يناير 2021 11:00

الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته المواطنة نعمة النمنم
الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته المواطنة نعمة النمنم

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (ف/ن) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل خالته المغدورة نعمة فارس النمنم " عزام"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سكين في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل قصداً خالته المجني عليها بتاريخ (12/12/2015) وذلك بأن بيت النية لقتلها وأعد العدة لذلك أداة مؤذية من نوع "سكين" وما أن أظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء قاتلة من جسدها مما أدى لإزهاق روحها  وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟