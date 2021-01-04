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"هنية" يعلن عن إطلاق (100) مشروع لتطوير القطاع الرياضي

04 كانون ثاني / يناير 2021 11:10

"هنية" يعلن عن إطلاق (100) مشروع لتطوير القطاع الرياضي

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق (100) من المشاريع والبرامج الرئيسية التي سينفذها المجلس لصالح تطوير النشاط الرياضي في محافظات غزة، وأوضح هنية أن البرامج المعلنة ستشمل تطوير البنية التحتية في الصالات والملاعب وفي مرافق الأندية، ورعاية البطولات الرياضية، ودعم الرياضيين وتقديم المكافآت للأبطال، وبرامج أخرى متنوعة ستعزز التطور الحاصل في العمل الرياضي.
وأكد هنية أن المجلس الأعلى يسعى لتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكافة مكونات القطاع الرياضي في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، وقال:" لدينا رصيد مميز من الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي، رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها جراء وباء "كورونا"، ولكن بعزيمة الرجال تخطينا هذه الظروف ووفرنا الكثير من مقومات الصمود للرياضيين، وسنعمل لتقديم المزيد خلال العام الجاري".
وأضاف أن المجلس الأعلى لديه خطط متكاملة في مجال تطوير المنشآت الرياضية، واتفاقيات الرعاية والتعاون، ودعم الرياضة، وتقديم المكافآت للأبطال، ونوه إلى أن عام 2021 سيكون عاماً مميزاً بالكثير من العمل والتطوير.

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