مستشفى الأوروبي يكرم موظفيه مع بداية العام الجديد

غزة- الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي صباح الاثنين، الكوادر العاملة فيه بالتصفيق وبكلمات الشكر والثناء، وذلك بمناسبة بدء العام الجديد، وعرفانا وتقديرا لجهود الطواقم خلال جائحة كورونا . وكان في استقبال الموظفين مدير المستشفى د.يوسف العقاد واعضاء مجلس الادارة وعدد كبير من المسئولين، وعلى الرغم من هذه الفعالية تعد تقليد سنوى لدى ادارة المستشفى إلا أنها هذا العام كانت مختلفة وذات طابع خاص نظراً للظروف التي تفرضها الجائحة على القطاع الصحي.

و قدم د. العقاد كلمة شكر للكوادر العاملة، قال فيها :"نأمل أن يكون العام الجديد ملئ بالخير والعطاء وأن نستمر بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وآمنة تليق بأبناء شعبنا لا سيما في هذه الجائحة ."

وعبّر د. العقاد عن تقديره العظيم لجهود العاملين في مواجهة كورونا ، متمنياً لهم السلامة والعافية . يذكر أن فعالية الاستقبال نظمت وفقاً لاجراءات السلامة والوقاية وشمل التكريم الموظفين القادمين لفترة الدوام الصباحي والموظفين الذين أنهوا عملهم في المناوبات