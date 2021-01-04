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وزارة العمل تناقش مشاريع التشغيل المؤقت مع "التشريعي"

04 كانون ثاني / يناير 2021 12:00

وزارة العمل تناقش مشاريع التشغيل المؤقت مع نواب من التشريعي
وزارة العمل تناقش مشاريع التشغيل المؤقت مع نواب من التشريعي

غزة- الرأي

اجتمع مدير عام التشغيل في وزارة العمل م.ماهر أبو ريا مع النائبين في المجلس التشريعي، د.يوسف الشرافي، وأ.مشير المصري؛ للاطلاع على سير العمل في المشاريع التي قدّمتها الوزارة لبرامج التشغيل المؤقت لفئتيّ العمال والخريجين.
واستعرض أبو ريا خلال اللقاء عدد من الإنجازات والمشاريع التي قدّمتها الوزارة مؤخرًا، كما وطرح خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.
وثمّن د.الشرافي دور الوزارة في التخفيف من معاناة الشباب الخريجين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة وقطاع غزة؛ بفعل الحصار الإسرائيلي وجائحة فايروس كورونا.

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