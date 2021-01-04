تعليم الشمال يناقش مع المشرفين تجويد آليات التعليم عن بعد

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرزالله مع مشرفي المرحلة، وذلك في إطار متابعاته المتواصلة لتجويد آليات التعليم عن بعد في هذه المرحلة الحساسة. وحضر الاجتماع إلى جانب أ. حرز الله، مديري الدائرتين الفنية أ. موسى شهاب، والإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري ومشرفي المرحلة بالمديرية.

وأكد ا. حرز الله خلال الاجتماع على أن يسير العمل في هذا الجانب وفق المعايير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وتزويدنا بالتغذية الراجعة اللازمة، موصيا بالطلبة والمعلمين خيراً.

كما أشاد أ. حرز الله بجهود المشرفين التربويين في متابعة التعلم عن بعد، مؤكداً على دورهم المحوري في العملية التعليمية إشرافاً وإرشاداً وتوجيهاً.

من جانبه اوضح أ. شهاب أن هناك تحسن ملحوظ في عملية تنسيب الطلاب إلى الصفوف الافتراضية ومجموعات الواتس آب والفيس بوك، وأن مديرية التربية والتعليم شمال غزة من أفضل المديريات في هذا المجال.

بدوره لفت أ. صالحة إلى دور المشرفين الريادي في متابعة العمل من خلال الصفوف الافتراضية ومجموعات الواتس والعمل على حل المشكلات التي تواجه المعلمين خلال العمل ومساندتهم في تطوير أنفسهم لمواكبة التطور التكنولوجي.

من جانبه، أثنى ا. الغفري على عمل المشرفين والجهد الذي يبذلونه في سبيل تطوير العملية التعليمية ومتابعة التعليم عن بعد، مؤكداً على أن أليات العمل تسير بشكل منتظم وأن المشاكل يتم دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة.

وفي نهاية الاجتماع استمع مدير التربية والتعليم إلى تجارب ومقترحات مشرفي المرحلة والمشاكل التي تواجههم في هذا الجانب.