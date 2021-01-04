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الاقتصاد تناقش سبل المحافظة على الموارد الطبيعية مع بلدية المغراقة

04 كانون ثاني / يناير 2021 12:45

الاقتصاد تناقش سبل المحافظة على الموارد الطبيعية مع بلدية المغراقة
الاقتصاد تناقش سبل المحافظة على الموارد الطبيعية مع بلدية المغراقة

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني آليات التعاون المشترك مع بلدية المغراقة.
وقال مدير عام الإدارة عبد القادر بنات، إن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للحفاظ على المصادر والموارد الطبيعية في محافظات قطاع غزة.
وأكد بنات، أن وزارة الاقتصاد الوطني على استعداد تام للاستجابة لحالات الطوارئ التي تمر بها البلدية في فصل الشتاء.
من جهته رحب رئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل، بتعاون الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالوزارة مع البلدية واستجابتها السريعة في فترات الطوارئ لخدمة أبناء شعبنا.
وشدد على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق المتبادل لخدمة أبناء شعبنا.
وأوضح مدير دائرة مقالع الرمال في الوزارة محمد المدهون، أهمية التنسيق التام بين الوزارة والبلدية حتى يتم ضبط توفير الرمال وفقا للنظام وتلبية حاجة البلدية في فترات الطوارئ.
 

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