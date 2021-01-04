وزارة العمل تستقبل مدراء مراكز مهنية خاصة لتصويب أوضاعها القانونية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال قسم الاعتماد والترخيص التابع للإدارة العامة للتدريب المهني، عددًا من مدراء المراكز المهنية الخاصة، وذلك في سياق المتابعة التي تنظّمها الإدارة لتلك المراكز في سبيل تصويب أوضاعها القانونية.

وتم البدء بإجراءات الترخيص لهذه المراكز، وإلزامهم بتوصيات اللجنة الحكومية لمكافحة فايروس كورونا.

ومن تلك المراكز، مركز "لمسات للتدريب والتطوير"، ومركز "فيوتشر روز للتدريب والتطوير"، ومركز "نادي الفتيات"، ومركز "احتراف للتدريب والتطوير".

