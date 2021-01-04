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مجمع ناصر الطبي يتسلم منظار جراحي لصالح مبنى الياسين للجراحات

04 كانون ثاني / يناير 2021 01:11

مجمع ناصر الطبي يتسلم منظار جراحي لصالح مبنى الياسين للجراحات
مجمع ناصر الطبي يتسلم منظار جراحي لصالح مبنى الياسين للجراحات

خان يونس- الرأي

أعلن رئيس قسم جراحة في مجمع ناصر الطبي د.أيمن ابو عبيد، عن وصول جهاز منظار جراحي (جراحة مناظير البطن) بمواصفات عالية الجودة.

وقال د. ابو عبيد،  إن الجهاز جاء بديل للأجهزة القديمة في إطار التطوير وتجويد الخدمة التي يشهدها مجمع ناصر الطبي على صعيد العمليات النوعية والمستلزمات الطبية المتطورة التي يوفرها لخدمة المرضى.

وأكد د.أبو عبيد أن هذا الجهاز سيحدث نقلة نوعية في دقة العملية التشخيصية والجراحات نظرا للمواصفات التي يتمتع بها وكونه يواكب أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في الشرق الأوسط.

وبين د.أبو عبيد أن الجهاز متعدد الاستخدامات في الجراحات التنظيرية كجراحة مناظير البطن والمعدة واستئصال المرارة وفتق الحجاب الحاجز إضافة جراحات النساء والولادة والرحم والمبايض وجراحات المسالك البولية وغيرها من الاستخدامات.

وفي السياق أشار د.أيمن الفرا رئيس لجنة المشاريع بمجمع ناصر الطبي أن الجهاز تم استجلابه بمجهودات حثيثة من قبل اللجنة من خلال تقديم طلب لوزارة الصحة وبتبرع كريم من دولة ماليزيا وتكللت هذه المجهودات بتزويد قسم الجراحة بهذا الجهاز الحديث عالي الدقة.

وتوجه د. الفرا بالشكر الى الجهات الداعمة على جهودها الطيبة والمقدرة لدى إدارة مجمع ناصر الطبي في توفير كل ما هو جديد من أجهزة طبية لخدمة المرضى وتجويد الخدمة داخل أقسام المجمع المختلفة.

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