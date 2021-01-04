وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ 45 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستقبل مدراء مراكز مهنية خاصة لتصويب أوضاعها القانونية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش سبل المحافظة على الموارد الطبيعية مع بلدية المغراقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت تجارية ومساكن في القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية معروف: نتوقع مرحلة أكثر استقرارا تسمح بإعادة فتح المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع المشرفين تجويد آليات التعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تكشف الإجراءات الجديدة بشأن المساعدات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة.. شعلة الإبداع وأيقونة التميز
أخبار » الأخبار الحكومية

شمال مسجد الكتيبة

بلدية خان يونس تواءم شارعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

04 كانون ثاني / يناير 2021 01:17

بلدية خان يونس تواءم شارعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
بلدية خان يونس تواءم شارعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ مشروعًا لمواءمة أحد الشوارع الفرعية الواقعة شمال مسجد الكتيبة وذلك لخدمة مجموعة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن وذلك لمساعدتهم في التنقل بحرية وقضاء احتياجاتهم المختلفة.
وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أن مواءمة الشوارع التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر واجب على كل المؤسسات الخدماتية لدعم تلك الشريحة التي أنهكتها صعوبة التنقل والاندماج في المجتمع نتيجة صعوبة التحرك والتنقل.
وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس قامت ومن خلال الفرق المختصة بالتدخل ومعاينة الشارع والذي تبين وجود عدة حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، حيث تم التواصل مع المؤسسات الخيرية لتأمين الدعم المادي المطلوب لمواءمة الشارع، حيث تم تخصيص تمويل طارئ من أجل المساهمة بالشراكة مع البلدية في تأهيل الشارع بالكامل من خلال توريد بلاط انترلوك، فيما قامت طواقم البلدية بقسم الصيانة التابعة لدائرة الصيانة والتشغيل بتوفير الكادر البشري من مهندسين وعمال من أجل إتمام تأهيل الشارع الترابي على الوجه الأكمل بعد إتمام عملية الرفع المساحي لتحديد المناسيب المطلوبة.
ومن جانبه بين م. عبد الله خلف مشرف البلدية على تنفيذ المشروع أن الطواقم الفنية المختصة قد شرعت في وقت سابق بتنفيذ أعمال البنية التحتية من المياه والصرف الصحي، ومن ثم تسوية منسوب الشارع، وتبليط الشارع بمساحه تزيد على (490) مترًا مربعًا ببلاط انترلوك جديد.
وبدورهم شكر القاطنين بالشارع جهود بلدية خان يونس وكافة طواقمها العاملة لإعادة تأهيل الشارع ومساعدتهم في استمرار حياتهم وقضاء احتياجاتهم دون عناء، شاكرين كل من كان له بصمه في اتمام تهيئة ومواءمة الشارع.
 

بلدية خان يونس تواءم شارعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة 135476414_3607773659311154_1545855262334857406_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟