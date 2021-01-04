بلدية خان يونس تواءم شارعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ مشروعًا لمواءمة أحد الشوارع الفرعية الواقعة شمال مسجد الكتيبة وذلك لخدمة مجموعة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن وذلك لمساعدتهم في التنقل بحرية وقضاء احتياجاتهم المختلفة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أن مواءمة الشوارع التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر واجب على كل المؤسسات الخدماتية لدعم تلك الشريحة التي أنهكتها صعوبة التنقل والاندماج في المجتمع نتيجة صعوبة التحرك والتنقل.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس قامت ومن خلال الفرق المختصة بالتدخل ومعاينة الشارع والذي تبين وجود عدة حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، حيث تم التواصل مع المؤسسات الخيرية لتأمين الدعم المادي المطلوب لمواءمة الشارع، حيث تم تخصيص تمويل طارئ من أجل المساهمة بالشراكة مع البلدية في تأهيل الشارع بالكامل من خلال توريد بلاط انترلوك، فيما قامت طواقم البلدية بقسم الصيانة التابعة لدائرة الصيانة والتشغيل بتوفير الكادر البشري من مهندسين وعمال من أجل إتمام تأهيل الشارع الترابي على الوجه الأكمل بعد إتمام عملية الرفع المساحي لتحديد المناسيب المطلوبة.

ومن جانبه بين م. عبد الله خلف مشرف البلدية على تنفيذ المشروع أن الطواقم الفنية المختصة قد شرعت في وقت سابق بتنفيذ أعمال البنية التحتية من المياه والصرف الصحي، ومن ثم تسوية منسوب الشارع، وتبليط الشارع بمساحه تزيد على (490) مترًا مربعًا ببلاط انترلوك جديد.

وبدورهم شكر القاطنين بالشارع جهود بلدية خان يونس وكافة طواقمها العاملة لإعادة تأهيل الشارع ومساعدتهم في استمرار حياتهم وقضاء احتياجاتهم دون عناء، شاكرين كل من كان له بصمه في اتمام تهيئة ومواءمة الشارع.

