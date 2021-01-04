الغصين لـ"الرأي": 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال بغزة

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين عن توفير الوزارة لـ1450 فرصة عمل جديدة مع مطلع عام 2021.



وقال الغصين في تصريح خاص لـ"الرأي" اليوم الإثنين، إن الوزارة وفرت فرص عمل للخريجين والعمال بقيمة تقارب 3 مليون دولار، موضحا أن التخصصات في معظمها ستكون في الطب والتمريض لدعم وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، إضافة لدعم البلديات ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى.

وبيّن أن هذه الفرص تأتي بتمويل حكومي وبعض الجهات والمؤسسات الممولة.

ودعا جميع الخريجين والعمال إلى التسجيل عبر رابط وزارة العمل ليكونوا ضمن القائمة الوطنية التي يتم الإختيار منها.

وشدد الغصين على نزاهة عملية الاختيار، مؤكدا على معايير عدم التجديد لأي شخص استفاد مسبقا ليتسنى لغيره الاستفادة من الفرص، إضافة للالتزام بالتخصصات المطلوبة وفق الجهات الممولة.



واعتبر الغصين توفير فرص العمل في ظل انتشار البطالة، والأعداد الكبيرة من الباثين عن عمل، خطوة للأمام، مشيرا إلى حاجة الوزارة لدعم حقيقي من أجل توفير المزيد منها.



وقال:" نحن كوزارة عمل نقوم بجهود كيبرة بالتعاون مع المؤسسات ولاجهات المختلفة حتى نوفر فرص للخريجين والعمال والمهنيين".

ورأى الغصين أن حل مشكلة البطالة في قطاع غزة لن يتم بشكل كامل إلا برفع الحصار الاسرائيلي الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووقعت وزارة العمل اليوم عقود الدفعة الأولى من فرص العمل المؤقتة، بواقع 300 عقد من إجمالي 1450 عقد لصالح المؤسسات الحكومية وعلي وجه الخصوص وزارة الصحة الفلسطينية.

وسيستمر توقيع العقود لصالح وزارة الصحة بواقع عقد 530 لصالح التخصصات الطبية، و370 لصالح البلديات ووزارة الزراعة، و300 لصالح وزارة التربية والتعليم، و243 عقد لصالح المؤسسات الحكومية من العمال والمهنيين.

وتتراوح مدة الاستفادة من فرص العمل المؤقتة بين 6 – 11 شهر و براتب يتراوح بين 380 – 800 دولار شهريًا.