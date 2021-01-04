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تحذيرات عقب نفاد فحص (P.K.U) للأطفال الخُدج بغزة

04 كانون ثاني / يناير 2021 07:32

القطاع الصحي بغزة يعاني عجزاً شديداً جراء الحصار
القطاع الصحي بغزة يعاني عجزاً شديداً جراء الحصار

غزة- الرأي:

حذر مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة بغزة، د.أيمن الحلبي، من التداعيات السلبية على صحة الأطفال حديثي الولادة بعد نفاد أرصدة مادة الفحص المخبري (P.K.U).

وأضاف "الحلبي" في بيان صحفي الاثنين، أن الفحص يتم اجراؤه للأطفال خلال الأسبوع الأول من الميلاد، لتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ وتطور الإدراك، أو ما يعرف (الفينيل كيتون).

وأشار إلى أن تأخير عملية التشخيص والفحص للمواليد، يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة علي صحة الأطفال قد تصل إلي التخلف العقلي.

ووجه "الحلبي" مناشدة إلى كافة الجهات المعنية بضرورة توفير مادة الفحص لتمكين إجراء الفحص للأطفال حديثي الولادة وتجنيبهم انتكاسات تأخر النمو العقلي.

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