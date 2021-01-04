تسهيلات مالية من بلدية غزة مراعاةً لظروف الأهالي

غزة- الرأي:

أعلنت بلدية غزة، عن حملة تسهيلات مالية جديدة لعام 2021، لتشجيع الملتزمين بالدفع أولًا بأول، ومراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأهالي.

وأوضحت البلدية، في بيان لها الاثنين، أنّ التسهيلات المالية شاملة وتراعي ظروف سكان المدينة والأوضاع الصعبة.

ولفتت إلى أنّ الحملة تنقسم إلى 7 أنواع، وهي: مكافأة "التزامك قدرناه" للملتزمين بالدفع، وتسهيلات على دفع المبالغ المستحقة عن فواتير الخدمات، ورسوم التنظيم (القديمة والجديدة)، ورسوم الحرف والمهن، وايجارات أملاك البلدية، وفواتير الإعلانات، وضريبة الأملاك والإشغال.

وقالت: "إنّ مكافأة "التزامك قدرناه" أصبحت تمنح للملتزمين بدفع الفاتورة الشهرية أولًا بأول مرتين خلال العام، وذلك بعد دفع خمسة دورات متتالية بالإضافة إلى جزء من المتأخرات إن وجدت".

وأضافت أنّ قيمة المكافأة تُبلغ متوسط 5 فواتير سابقة عن استهلاك المياه والصرف الصحي والنظافة ومكافحة القوارض، تقديرًا من البلدية لالتزامهم وتشجيعًا لهم.

المبالغ المستحقة

وبيّنت البلدية أنّ باقي بنود الحملة كدفع المبالغ المستحقة عن فواتير الخدمات، تمنح في حال الدفع النقدي خصمًا يصل إلى 15% على إجمالي الفاتورة لمرة واحدة في العام، وحال التزامه بدفع الفاتورة يمكنه الاستفادة من حملة "التزامك قدرناه".

وأشارت إلى أنّه في حال التقسيط بضمان الخصم، يتم منح فواتير الخدمات خصمًا بنسبة 10% على إجمالي الفاتورة، على أن يتم دفع 20% من قيمة المبلغ المطلوب وتقسيط باقي المبلغ على دفعات شهرية حسب قيمة المبلغ المتبقي.

أما في حال تم دفع المبلغ بموجب الاشتراك بخدمة السداد الآلي يمنح المواطن خصما بنسبة 20% مع إمكانية التسديد النقدي الفوري أو التقسيط.

وفي حال الإخلال بالأقساط الشهرية المقررة يتم إلغاء الخصم تلقائياً من برنامج الخصومات النقدية نهاية المدة المحددة للأقساط.

رسوم التنظيم

وذكرت أنّ رسوم التنظيم (القديمة والجديدة)، تخضع لخصم بنسبة 10% في حال الدفع النقدي الفوري، باستثناء مبلغ الأمانات (البناء، التشوين، والأرصفة)، أما في حال التقسيط فيتم تحصيل المبلغ بموجب دفعة نقدية فورية بنسبة 50% والباقي على 15 دفعة بضمان شيكات أو تسديد آلي.

رسوم الحرف والمهن

وحول رسوم الحرف والمهن، قالت البلدية: "سيتم منح خصمًا يصل إلى 30% على رسوم الحرف سواء للعام 2021 أو الحرف القديمة، في حال الدفع النقدي حتى مارس القادم، وإنها تخضع الخدمات للسياسة الخاصة بها، ويتم بعد ذلك إصدار رخصة حرفة".

وتابعت: "عند تقسيط المبلغ بشيكات أو كمبيالات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من نفس العام، يتم دفع 50% من قيمة المبلغ والباقي بموجب دفع شهرية لا تتجاوز 12 دفعة، ولا تخضع رسوم الحرف والمهن حينها لأي خصومات ويتم بعد ذلك إصدار رخصة حرفة".

الإيجارات والإعلانات

أما ايجارات أملاك البلدية فإنها ستمنح، وفق البلدية، في حال الدفع النقدي تخفيضًا بنسبة 30% على ايجارات العام 2021، وتخفيضًا بنسبة 20% على ايجارات ما قبل العام 2021، في حين لا تخضع مبالغ الايجارات لأي تخفيض عند التقسيط.

وتخضع فواتير إعلانات الأفراد للعام 2021 وما قبل لتخفيض بنسبة 25% في حال الدفع النقدي، وفي حال التقسيط بضمان الخصم يتم منح المواطن تخفيض بنسبة 20% على إجمالي الفاتورة، بعد دفع 50% من قيمة المبلغ المطلوب والباقي بموجب دفعات شهرية على 12 دفعة.

ضريبة الأملاك والإشغال

ومنحت بلدية غزة، مشتركيها خصمًا على قيمة ضريبة الأملاك والإشغال بنسبة 50% عند دفعها نقدًا حتى نهاية شهر يونيو 2021. علمًا أن قيمة هذه الضريبة للعام 2021 سيتم احتسابها في فاتورة شهر مارس القادم، ولمرة واحدة في العام، بشكل مغاير عن السنوات السابقة.

وأوضحت أنّ "إطلاق هذه الحملة يأتي مراعاة لهموم المواطنين وللأوضاع الاقتصادية المتردية، وللأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتقهم"، داعيةً المواطنين كافة إلى الاستفادة من الحملة الجديدة، وتسوية أوضاعهم إما بالالتزام بدفع فواتير الخدمات أو بتقسيم الاشتراكات الرئيسية، حتى تتمكن البلدية من مواصلة عملها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ودعت المستفيدين الراغبين بالمزيد من المعلومات إلى زيارة موقع البلدية الإلكتروني www.gaza-city.org أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم المختصر 115.