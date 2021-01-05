ليفربول يواصل الترنح بهزيمة مخيبة أمام قديسين ساوثامبتون

واصل ليفربول عروضه ونتائجه المخيبة لآمال جماهيره، بالتجرع من مرارة الهزيمة في مباراته أمام مضيفه ساوثامبتون، التي جمعتهما على ملعب “سانت ماري” في آخر ساعات الإثنين، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري الإنكليزي الممتاز.

احتاج ساوثامبتون 4 دقائق فقط لاستكشاف مرمى حامل اللقب، عن طريق ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، أرسلها جيمس براوس من فوق رؤوس المدافعين للهارب من مصيدة التسلل داني إينغز، الذي رسم لوحة إبداعية، بتسديدة عبقرية بقدمه اليسرى، اكتفى الحارس البرازيلي أليسون بكير بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

بعد الهدف، اكتفى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ببعض المحاولات الخجولة، أغلبها تصويبات وحلول فردية من خارج منطقة الجزاء، أبرزهم اختراق ساديو ماني، الذي انتهى بتسديدة علت العارضة بأمتار، وعرضية أخرى قابلها محمد صلاح بلمسة مرت بجوار الألواح الخشبية.

وكاد ساوثامبتون أن يُضيف ثاني أهدافه، بتسديدة مقوسة من ناثان تيلا من على حدود منطقة الجزاء، لكن من سوء طالعه مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم القديسين بهدف مستحق، في أول مرة يفشل خلالها حامل اللقب في تهديد مرمى الخصم ولو بمحاولة واحدة بين القائمين والعارضة على مدار 45 دقيقة.

تحسن أداء الريدز في الشوط الثاني، ووضح ذلك بوصول نسبة الاستحواذ إلى 90% لليفربول مقابل 10% فقط لساوثامبتون في أول ربع ساعة، فيما كان أشبه بالحصار، لإدراك هدف التعديل قبل أن تتعقد المباراة، وهو ما كان سيحدث لولا أن تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء، بعد مراجعة لمسة يد جاك ستيفانز مع حكم الفيديو.

ورغم هيمنة ليفربول على مجريات الأمور في الشوط الثاني، لكن دفاع ساوثامبتون وحارسه فراسر فورستر ظلا صامدين، إلى أن أطلق الحكم صافرته معلنا فوز أصحاب “سانت ماري”، كثاني فريق يحقق الفوز على حامل اللقب هذا الموسم، بعد سباعية أستون فيلا الشهيرة.

وبذلك، يكون أحمر الميرسيسايد قد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في حملة الدفاع عن لقب البريميرليغ، بعد السقوط في فخ التعادل أمام وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويصبح مهددا بفقدان الصدارة إذا فاز مانشستر يونايتد بمباراته المؤجلة، بينما ساوثامبتون، فقد تساوى مع رابع الترتيب العام توتنهام في عدد النقاط، ولكل منهما 29 نقطة، مثل مانشستر سيتي وإيفرتون.