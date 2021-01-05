أنباء صادمة عن مستقبل راموس مع ريال مدريد!

تلقى جمهور ريال مدريد أنباء صادمة عن مستقبل القائد سيرخيو راموس، الذي تحول إلى مادة دسمة في الأيام والساعات القليلة الماضية، بعدما أصبح حرا في التحدث مع الطامعين في الحصول على توقيعه، لدخوله آخر ستة أشهر في عقده مع ناديه، دون أن يتوصل إلى نتيجة أو اتفاق حول التمديد.

وبينما تتسابق الصحف والمواقع الرياضية الإسبانية في تحديث الأنباء حول أسباب تعثر المفاوضات بين الوكيل رينيه راموس وإدارة الريال، علم موقع “Goal” من مصادره داخل غرفة قيادة الميرنغي أن الإدارة لم تفتح باب المفاوضات مع شقيقه اللاعب حتى هذه اللحظة.

وعلى النقيض مما يتردد عن وجود خلاف بين راموس الوكيل والمسؤولين فيما يخص البنود الشخصية للعقد الجديد، ذكر المصدر وهو الصحافي روبين يوريا- صاحب اللقاء الشهير مع ميسي- أن صاحب الـ35 عاما ما زال ينتظر أول عرض لتمديد عقده مع اللوس بلانكوس، في إشارة واضحة إلى أن الأندلسي المولد لم يتلق أي عرض حتى الآن، وسط شائعات عن اهتمام كبار البريميرليغ في مقدمتهم مانشستر يونايتد وتوتنهام.

ولفت التقرير إلى أنه في حال لم يسرع فلورنتينو بيريز في إعطاء الضوء الأخضر لمناقشة مستقبل صاحب الـ35 عاما، سيكون الريال مهددا بفقدان “أحد أصوله الثمينة”، لكثرة الطامعين في ضمه بأموال لا تقاوم، بعد انتهاء عقده في “سانتياغو بيرنابيو” منتصف 2021، ونفس الأمر ينطبق على الثنائي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، لتجاهل ملف تجديد عقودهم التي ستنتهي مع القائد.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من الهدية الثمينة التي قدمها شقيق راموس لوسائل الإعلام، بإعادة نشر تغريدة الصحافي الإسباني ألفريدو دورو، التي عبر خلالها عن انزعاجه من الطريقة التي تتحدث بها الصحافة عن لاعب بحجم سيرخيو، معلقا “سيتعين على شخص ما، أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، أن تسمح لقائدك وواحد من أساطير ريال مدريد، أن يظهر في نوع سخيف من اللاعبين الذين يمكنهم التوقيع لأي فريق بحرية”، مما فتح المجال لاستمرار الشائعات والتكهنات حول مستقبله الموسم القادم.

وينظر إلى راموس كواحد من أعظم قادة ريال مدريد عبر تاريخه، لدوره وتأثير الكبير في حصول النادي على 22 بطولة منذ شراء عقده من إشبيليه في العام 2005 مقابل 30 مليون يورو، أبرزها كأس دوري أبطال أوروبا العاشرة، التي تحققت بفضل رأسيته الخالدة في آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع لنهائي أتلتيكو مدريد 2014، ضمن أربعة كؤوس أوروبية توج بها مع الفريق، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية.