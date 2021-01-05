الزراعة: إدارة المحررات تنظم مبادرة لتجهيز ودعم افراد الحراسة

خان يونس- الرأي

نظمت وزارة الزراعة، ممثلة بالإدارة العامة للمحررات والشؤون المالية والادارية مبادرة توفير تركيب نايلون خاص لغرف نقاط الأمن لدعم افراد أمن وحراسة المحررات، من خلال توفير احتياجات افراد أمن وحراسة أراضي المحررات خصوصا مع قدوم فصل الشتاء.

يأتي ذلك ضمن المتابعة الدورية لخطة الوزارة لحماية ودعم القطاع الزراعي، ومتابعة خطط العمل ضمن اهداف الحكومة الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته تابع فريق العمل بالإدارة العامة للمحررات الاشراف على توزيع الدفعة الثانية من سرائر وفرشات واغطية حرامات شتوية وذلك من خلال لجنة مختصة.

وتم تثمين جهود طواقم الوزارة الادارية والفنية بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل للجمهور .

