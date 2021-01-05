وزارة الأشغال تنفذ أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة التي تعرضت للانهيار اثر المنخفضات الجوية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الفنية والهندسية عملت على تدعيم منطقة وادي غزة حيث تم ردم المناطق المنهارة على اثر المنخفض الجوي وارتفاع مستوى أمواج البحر، وجرت أعمال تدعيم طريق الشاطئ وتهيئته للمارة.

كما وردت طواقم الآليات والمعدات التابعة للوزارة، أكثر من 185 كتلة خرسانية لتدعيم الشارع الذي تعرض للانهيار جراء المنخفض الجوي حيث تم إنشاء كاسر أمواج من الكتل الخرسانية في المنطقة.

ويعد ذلك جزء من مشروع تدعيم الشاطئ ممول من وزارة المالية بغزة.