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وزارة الأشغال تنفذ أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة

05 كانون ثاني / يناير 2021 09:05

وزارة الأشغال تنفذ أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة
وزارة الأشغال تنفذ أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة التي تعرضت للانهيار اثر المنخفضات الجوية.
 وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الفنية والهندسية عملت على تدعيم منطقة وادي غزة حيث تم ردم المناطق المنهارة على اثر المنخفض الجوي وارتفاع مستوى أمواج البحر، وجرت أعمال تدعيم طريق الشاطئ وتهيئته للمارة.
كما وردت طواقم الآليات والمعدات التابعة للوزارة، أكثر من 185 كتلة خرسانية لتدعيم الشارع  الذي تعرض للانهيار جراء المنخفض الجوي حيث تم إنشاء كاسر أمواج من الكتل الخرسانية في المنطقة.
ويعد ذلك جزء من مشروع تدعيم الشاطئ ممول من وزارة المالية بغزة.

136339618_3710374319043537_8055186554172290151_n وزارة الأشغال تنفذ أعمال تدعيم المناطق المنهارة في جسر وادي غزة 136377745_3710374095710226_5407191031837448002_n 136335682_3710373995710236_1962124752170849051_n
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